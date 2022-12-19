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ПОЛІТИКА

Греція отримала погрози від росії через плани надати ППО Україні

19 грудня 2022, 14:44
Греція отримала погрози від росії через плани надати ППО Україні
Фото: Reuters
Міністерство закордонних справ росії погрожує Греції після того, як країна висловила готовність передати Україні зенітно-ракетні системи С-300

Міністерство закордонних справ росії погрожує Греції після того, як країна висловила готовність передати Україні зенітно-ракетні системи С-300 за умови розміщення на Криті американських комплексів Patriot.

Коментар з погрозами сьогодні розміщений на сайті МЗС росії. Його оприлюднено від імені речниці міністерства Марії Захарової, повідомляє "Європейська правда".

Так, Захарова заявила, що плани про постачання Києву С-300 та інших засобів ППО є провокаційними та "відверто ворожими" щодо росії. Її заява дотримується традиційної пропагандистської лінії МЗС рф, у якій містяться безпідставні звинувачення на адресу Києва.

"Офіційні Афіни не турбує, що, спрямовуючи озброєння в зону бойових дій, вони стають прямими співучасниками українських неонацистів, які ведуть злочинну війну проти мирного цивільного населення Донбасу, Запоріжжя та Херсонщини, зокрема численних етнічних греків, які проживають там", - зазначила Захарова.

За її словами, потенційна передача Україні систем С300 стане "грубим порушенням" російсько-грецьких міжурядових угод про військово-технічне співробітництво та "неминуче матиме наслідки".

"Поки ще не пізно, можна відмовитися від небезпечних задумів. Ще раз попереджаємо грецьке керівництво про відповідальність", - заявила Захарова.

Раніше міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив, що Афіни можуть передати Україні грецькі зенітно-ракетні комплекси С-300 в разі, якщо Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot.


РосіяГреціявійнапогрозиУкраїна

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