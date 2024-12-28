Греція передасть Україні партію ракет Sea Sparrow

Sea Sparrow є зенітним комплексом малої дальності американського виробництва

Греція передасть Україні 24 ракети Sea Sparrow, які будуть підтримувати українську армію проти існуючих загроз.

Зазначається, що така допомога є частиною більшої військової підтримки Греції для України, серед якої артилерійські снаряди, гаубиці та інші авіаційні боєприпаси.

У виданні нагадали, що ці ракети використовуються вже майже 40 років та знаходяться на озброєнні військово-морських та військово-повітряних сил Греції.