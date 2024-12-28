Греція передасть Україні партію ракет Sea Sparrow
28 грудня 2024, 19:13
Фото: Reuters
Sea Sparrow є зенітним комплексом малої дальності американського виробництва
Греція передасть Україні 24 ракети Sea Sparrow, які будуть підтримувати українську армію проти існуючих загроз.
Про це повідомляє Ekathimerini.
Зазначається, що така допомога є частиною більшої військової підтримки Греції для України, серед якої артилерійські снаряди, гаубиці та інші авіаційні боєприпаси.
У виданні нагадали, що ці ракети використовуються вже майже 40 років та знаходяться на озброєнні військово-морських та військово-повітряних сил Греції.
"Sea Sparrow - це зенітний комплекс малої дальності американського виробництва, і Україна вже має необхідні пускові установки для його розгортання", - запевнили у повідомленні.
Також журналісти додали, що передача таких ракет не зменшує обороноздатність Греції в Егейському морі, через що ця допомога є можливою.
У Ekathimerini підкреслили, що попри неодноразові прохання союзників надати передові системи, такі як ракети С-300 і Patriot, Афіни рішуче відмовляли з міркувань безпеки та через відсутність надійних варіантів заміни.