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Греція передасть Україні партію ракет Sea Sparrow

28 грудня 2024, 19:13
Греція передасть Україні партію ракет Sea Sparrow
Фото: Reuters
Sea Sparrow є зенітним комплексом малої дальності американського виробництва
Греція передасть Україні 24 ракети Sea Sparrow, які будуть підтримувати українську армію проти існуючих загроз.
 
Про це повідомляє Ekathimerini.
 
Зазначається, що така допомога є частиною більшої військової підтримки Греції для України, серед якої артилерійські снаряди, гаубиці та інші авіаційні боєприпаси. 
 
У виданні нагадали, що ці ракети використовуються вже майже 40 років та знаходяться на озброєнні військово-морських та військово-повітряних сил Греції.
 
"Sea Sparrow - це зенітний комплекс малої дальності американського виробництва, і Україна вже має необхідні пускові установки для його розгортання", - запевнили у повідомленні.
 
Також журналісти додали, що передача таких ракет не зменшує обороноздатність Греції в Егейському морі, через що ця допомога є можливою. 
 
У Ekathimerini підкреслили, що попри неодноразові прохання союзників надати передові системи, такі як ракети С-300 і Patriot, Афіни рішуче відмовляли з міркувань безпеки та через відсутність надійних варіантів заміни.

 

Греціявійна в Україніросія окупанти

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