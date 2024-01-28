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Греція передасть Україні застарілі системи озброєння – ЗМІ

28 січня 2024, 10:15
Греція передасть Україні застарілі системи озброєння – ЗМІ
Фото: Reuters
Україна отримає ту зброю, яку більше не використовують грецькі військові.

Керівництво Греції схвалило рішення про передачу Україні зброї, яку вважають застарілою.

Про це інформує видання Kathimerini з посиланням на власні джерела.

У повідомленні вказується, що керівництвом країни вже надано необхідні вказівки, щоб застарілі системи та техніка, які більше не використовуються грецькою армією, були перекинуті в Україну

Повідомляється, що таке рішення керівництво країни ухвалило після того, як Управління військової співпраці Міністерства оборони США повідомило, що Держдепартамент схвалив продаж Афінам винищувачів F-35 на суму 8,6 млрд доларів.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен направив листа голові уряду Греції Кіріакісу Міцотакісу з пропозицією передати або продати Україні зброю в обмін на допомогу Вашингтона на суму 200 млн доларів.

"Нас продовжує цікавити оборонний потенціал, який Греція могла передати або продати Україні. Якщо ці можливості становлять інтерес для України і доки уряд США не оцінить їх статус і цінність, ми можемо вивчити можливості можливого додаткового фінансування збройних сил Греції на суму до 200 млн доларів", – зазначив Блінкен.

Різні джерела повідомляють, що на озброєнні Греції є системи ППО "Тор", "Оса", С-300, а також зенітні установки ЗУ-23-2 та боєприпаси до всіх перерахованих систем озброєння.

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