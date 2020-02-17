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Греція після протестів відклала плани побудови закритих центрів для мігрантів

Уряд раніше заявляв про намір замінити існуючі переповнені табори закритими центрами і вже видав розпорядження про виділення землі
Нотіс Мітаракіс, грецький міністр у справах міграції, заявив у понеділок, що план, оголошений минулого тижня, був відкладений до тих пір, поки не будуть обговорені вимоги влади на островах Лесбос, Хіос, Самос, Лерос і Кос.
Греція після протестів відклала плани побудови закритих центрів для мігрантів Фото: AP

Уряд Греції заявив, що призупиняє надзвичайний план будівництва таборів для утримання мігрантів на грецьких островах поблизу турецького узбережжя.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Нотіс Мітаракіс, грецький міністр у справах міграції, заявив у понеділок, що план, оголошений минулого тижня, був відкладений до тих пір, поки не будуть обговорені вимоги влади на островах Лесбос, Хіос, Самос, Лерос і Кос.

Уряд раніше заявляв про намір замінити існуючі переповнені табори закритими центрами і вже видав розпорядження про виділення землі.

Але остров'яни влаштували протести проти можливого будівництва на тлі побоювань, що нові об'єкти стануть додатковим тягарем для їх невеликих громад.

Відповідно до угоди 2016 року між Європейським Союзом і Туреччиною, Лесбос і чотири інших острови були використані в якості природних бар'єрів для мігрантів і біженців, які намагаються дістатися до материкової частини Греції-члена ЄС

Це призвело до серйозної перенаселеності існуючих острівних таборів і погіршення умов життя мігрантів, які офіційні особи ООН назвали жахливими.

Нагадаємо, що Греція може встановити плавучий бар’єр, щоб завадити напливу мігрантів

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17 02 2020 15:22
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