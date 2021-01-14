Греція пропонує запровадити сертифікат вакцинації для поїздок по ЄС

Така ініціатива пояснюється необхідністю якнайшвидшого відновлення вільного пересування в межах ЄС

Уряд Греції пропонує затвердити єдиний сертифікат вакцинації, аби спростити поїздки всередині Євросоюзу та спонукати людей робити щеплення проти COVID-19.

Про це йдеться у листі прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса до Єврокомісії, який цитує Politico, передає "Укрінформ".

"Нагальне питання - погодити спільне розуміння стосовно структури сертифіката вакцинації, щоб його прийняли усі країни-члени", - зазначив грецький прем’єр.

Така ініціатива пояснюється необхідністю якнайшвидшого відновлення вільного пересування в межах ЄС.

Окрім цього, вважає Міцотакіс, такий сертифікат стане ефективним спонукальним чинником для громадян зробити щеплення, адже ця процедура не є обов’язковою.

Зазначається, що прем’єр-міністр Греції також планує порушити питання про сертифікат вакцинації на саміті ЄС, який пройде 21 січня у форматі відеоконференції.

Нагадаємо, що у Франції відкидають ідею про "паспорт вакцинації" для допуску на рейси