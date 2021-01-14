Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

Греція пропонує запровадити сертифікат вакцинації для поїздок по ЄС

Така ініціатива пояснюється необхідністю якнайшвидшого відновлення вільного пересування в межах ЄС
Уряд Греції пропонує затвердити єдиний сертифікат вакцинації, аби спростити поїздки всередині Євросоюзу та спонукати людей робити щеплення проти COVID-19.
Греція пропонує запровадити сертифікат вакцинації для поїздок по ЄС Фото: Google

Про це йдеться у листі прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса до Єврокомісії, який цитує Politico, передає "Укрінформ".

"Нагальне питання - погодити спільне розуміння стосовно структури сертифіката вакцинації, щоб його прийняли усі країни-члени", - зазначив грецький прем’єр.

Така ініціатива пояснюється необхідністю якнайшвидшого відновлення вільного пересування в межах ЄС.

Окрім цього, вважає Міцотакіс, такий сертифікат стане ефективним спонукальним чинником для громадян зробити щеплення, адже ця процедура не є обов’язковою.

Зазначається, що прем’єр-міністр Греції також планує порушити питання про сертифікат вакцинації на саміті ЄС, який пройде 21 січня у форматі відеоконференції.

Нагадаємо, що у Франції відкидають ідею про "паспорт вакцинації" для допуску на рейси

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 01 2021 12:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
11 нетипових стрічок для святкових вихідних

11 нетипових стрічок для святкових вихідних

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.