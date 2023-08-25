Греція розірве контракт на технічну підтримку та обслуговування російських ЗРК

"Цілком секретний" документ було помилково опубліковано в парламенті.

Греція вирішила розірвати контракт із росією на технічну підтримку та обслуговування ЗРК "Тор-М1" і "Оса-АКМ".



Про це пише портал Pronews.gr.

Вже наявних у країни-агресора запчастин вистачить лише на кілька місяців, і влада тим самим "викидає на смітник" мільярд євро, пише видання.



Можливо, ці системи врешті-решт будуть перенаправлені через треті країни на Україну, зазначили журналісти.