Греція та Мальта пасуть задніх у заморожуванні російських активів, - Reuters

Греція повідомила про заморожування активів на суму 212 тисяч євро, а Мальта – усього на 147 тисяч євро

Греція та Мальта відстають від інших країн Євросоюзу у заморожуванні російських активів, на які поширюються санкції, повідомляє Reuters із посиланням на свої анонімні джерела.

Наразі 27 країн ЄС повідомили про заморожування близько 20,3 млрд євро російських активів, які перебувають під санкціями, при цьому Італія, Ірландія, Франція, Іспанія, Німеччина, Бельгія, Люксембург та Австрія повідомили про дії на загальну суму понад мільярд євро.

Згідно із документом Єврокомісії, практично кожна друга країна ЄС заморозила активи на мільйони доларів. Водночас Греція повідомила блок про заморожування активів на суму 212 тисяч євро, а Мальта – на 147 тисяч євро.

"Це трохи дивно. Або їх мало, або вони не виконують свою роботу. Або вони щось зробили, але не повідомили нам, хоча мали шанси", - сказав представник ЄС на умовах анонімності.

ЗМІ зазначає, що цього року увага ЄС звернена на те, як слід конфіскувати заморожені російські активи та витратити їх на відновлення України. Йдеться також про актив російського центрального банку в Європі на суму близько 300 млрд євро.

Проте нині існує мало подібних юридичних прецедентів. Деякі держави-члени висловлюють серйозне занепокоєння щодо подальших судових позовів, тоді як інші кажуть, що передача активів на користь України була б правильним рішенням.

ЄС також працює над тим, щоб обхід санкцій став кримінальним злочином у всіх державах-членах, чого наразі немає.

Представник Євросоюзу сказав, що найвище керівництво блоку має мати можливість оголосити про прогрес із цих питань, коли вони вирушать до Києва на саміт ЄС-Україна 3 лютого.