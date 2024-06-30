Греція вводить шестиденний робочий тиждень

Уряд Греції дозволив роботодавцям з 1 липня запроваджувати шестиденний робочий тиждень.

З липня працівники, які зайняті у промисловості, роздрібній торгівлі, сільському господарстві і в сфері деяких видів послуг, повинні будуть працювати шість днів на тиждень, якщо так вирішить їхній роботодавець.

Про це повідомляє німецький мовник DW.

За шостий день передбачена надбавка у розмірі 40% денної зарплати.

В сферах туризму і громадського харчування це правило було введене ще в 2023 року.

Головна причина запровадження шестиденного робочого тижня це брак кваліфікованого персоналу на ринку праці.

Уряд Греції заявляє, що новий закон спростить управління в компаніях, скоротить до шести місяців випробувальний термін при прийнятті на роботу і зробить більш прозорими понаднормові години.

40-годинний робочий тиждень діятиме як і раніше, але роботодавцям дозволили вимагати до 2 годин неоплачуваних понаднормових на день протягом обмеженого періоду часу і натомість пропонувати більше часу для відпочинку.

Усе це має відбуватись на добровільній основі, але в багатьох компаніях змушують працювати довше без будь-якої компенсації.

Дотримання трудового законодавства в Греції рідко контролюється органами влади.