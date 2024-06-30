Греція вводить шестиденний робочий тиждень
З липня працівники, які зайняті у промисловості, роздрібній торгівлі, сільському господарстві і в сфері деяких видів послуг, повинні будуть працювати шість днів на тиждень, якщо так вирішить їхній роботодавець.
Про це повідомляє німецький мовник DW.
За шостий день передбачена надбавка у розмірі 40% денної зарплати.
В сферах туризму і громадського харчування це правило було введене ще в 2023 року.
Головна причина запровадження шестиденного робочого тижня це брак кваліфікованого персоналу на ринку праці.
Уряд Греції заявляє, що новий закон спростить управління в компаніях, скоротить до шести місяців випробувальний термін при прийнятті на роботу і зробить більш прозорими понаднормові години.
40-годинний робочий тиждень діятиме як і раніше, але роботодавцям дозволили вимагати до 2 годин неоплачуваних понаднормових на день протягом обмеженого періоду часу і натомість пропонувати більше часу для відпочинку.
Усе це має відбуватись на добровільній основі, але в багатьох компаніях змушують працювати довше без будь-якої компенсації.
Дотримання трудового законодавства в Греції рідко контролюється органами влади.