Греція закликає до посилення оборонної ролі ЄС і співпраці з НАТО

Греція, країна-член ЄС і союзник НАТО, щорічно витрачає на оборону близько 3% свого ВВП.

Європейському Союзу необхідно посилити свою оборонну роль, розвивати оборонну промисловість і покращити співпрацю з НАТО, заявив сьогодні прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс після переговорів з генеральним секретарем військового Альянсу Марком Рютте.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми погодилися з одним з фундаментальних пріоритетів для всіх членів Альянсу — необхідністю посилення нашої спільної оборони, що вимагає потужної оборонної промисловості, значних інвестицій і більш ефективної співпраці між ЄС і НАТО", — заявив Міцотакіс після зустрічі в Афінах.

Греція подала пропозиції, які дозволять країнам-членам ЄС мати більше бюджетних можливостей для інвестування в оборонні проєкти. Вона хоче реформувати свою армію і модернізувати оборонну промисловість, виходячи з десятирічної боргової кризи, яка змусила її скоротити витрати. Вона також веде переговори з Ізраїлем про створення купола протиповітряної й протиракетної оборони вартістю 2 мільярди євро.

Міцотакіс також заявив, що підтримка України має продовжуватися.