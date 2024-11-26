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ПОЛІТИКА

Греція закликає до посилення оборонної ролі ЄС і співпраці з НАТО

26 листопада 2024, 15:31
Греція закликає до посилення оборонної ролі ЄС і співпраці з НАТО
Фото: Reuters
Греція, країна-член ЄС і союзник НАТО, щорічно витрачає на оборону близько 3% свого ВВП.

Європейському Союзу необхідно посилити свою оборонну роль, розвивати оборонну промисловість і покращити співпрацю з НАТО, заявив сьогодні прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс після переговорів з генеральним секретарем військового Альянсу Марком Рютте.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми погодилися з одним з фундаментальних пріоритетів для всіх членів Альянсу — необхідністю посилення нашої спільної оборони, що вимагає потужної оборонної промисловості, значних інвестицій і більш ефективної співпраці між ЄС і НАТО", — заявив Міцотакіс після зустрічі в Афінах.

Греція подала пропозиції, які дозволять країнам-членам ЄС мати більше бюджетних можливостей для інвестування в оборонні проєкти. Вона хоче реформувати свою армію і модернізувати оборонну промисловість, виходячи з десятирічної боргової кризи, яка змусила її скоротити витрати. Вона також веде переговори з Ізраїлем про створення купола протиповітряної й протиракетної оборони вартістю 2 мільярди євро.

Міцотакіс також заявив, що підтримка України має продовжуватися.

ГреціяНАТОЄвросоюз

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