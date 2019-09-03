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Греція зняла звинувачення з українських моряків, підозрюваних у контрабанді вибухівки

Моряки незабаром повернуться додому
Центральний міський суд міста Пірей скасував усі звинувачення у справі судна "Andromeda" та всіх членів його екіпажу.
Греція зняла звинувачення з українських моряків, підозрюваних у контрабанді вибухівки Фото: twitter.com/ukrpravda_news

"Зокрема, два українських моряки Олексій Слепньов та Сергій Константінов - капітан та старпом зазначеного судна після вирішення усіх формальностей повернуться на Батьківщину найближчим часом", - повідомляє сайт посольства України в Греції.

Екіпаж судна було заарештовано у січні 2017 року за звинуваченням у нелегальному перевезенні вибухових матеріалів, нагадує "Українська правда". Слідство у справі тривало 10 місяців, судовий процес - понад 5 місяців. Загалом відбулося 11 судових засідань.

Також, 12 моряків з арештованого в Греції судна повернулися в Україну.

 
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09 03 2019 13:48
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