CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЦентральний міський суд міста Пірей скасував усі звинувачення у справі судна "Andromeda" та всіх членів його екіпажу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Греція зняла звинувачення з українських моряків, підозрюваних у контрабанді вибухівки
Моряки незабаром повернуться додому
Фото: twitter.com/ukrpravda_news
"Зокрема, два українських моряки Олексій Слепньов та Сергій Константінов - капітан та старпом зазначеного судна після вирішення усіх формальностей повернуться на Батьківщину найближчим часом", - повідомляє сайт посольства України в Греції.
Екіпаж судна було заарештовано у січні 2017 року за звинуваченням у нелегальному перевезенні вибухових матеріалів, нагадує "Українська правда". Слідство у справі тривало 10 місяців, судовий процес - понад 5 місяців. Загалом відбулося 11 судових засідань.
Також, 12 моряків з арештованого в Греції судна повернулися в Україну.
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09 03 2019 13:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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