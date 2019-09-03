Греція зняла звинувачення з українських моряків, підозрюваних у контрабанді вибухівки

Центральний міський суд міста Пірей скасував усі звинувачення у справі судна "Andromeda" та всіх членів його екіпажу.

"Зокрема, два українських моряки Олексій Слепньов та Сергій Константінов - капітан та старпом зазначеного судна після вирішення усіх формальностей повернуться на Батьківщину найближчим часом", - повідомляє сайт посольства України в Греції.

Екіпаж судна було заарештовано у січні 2017 року за звинуваченням у нелегальному перевезенні вибухових матеріалів, нагадує "Українська правда". Слідство у справі тривало 10 місяців, судовий процес - понад 5 місяців. Загалом відбулося 11 судових засідань.

Також, 12 моряків з арештованого в Греції судна повернулися в Україну.