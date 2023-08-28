Грецькі Leopard-1 відремонтують для України – ЗМІ

Натомість Греція отримає модернізовані танки.

Уряд Німеччини хоче купити у Греції близько 100 танків Leopard 1A5 і після їхнього швидкого відновлення до робочого стану передати їх Україні.

Про це повідомляє Flight.

Як зазначається в публікації, в обмін на застарілі Leopard 1A5 Греція може отримати модернізовані танки із запасів Італії за принципом один до одного.



При цьому Німеччина візьме на себе витрати на повний капітальний ремонт. На танки встановлять сучасні тепловізори, які також використовуються на Leopard 2. Танки також матимуть додаткову модернізовану броню.

Єдиною вимогою від Німеччини є передача справних танків, оскільки грецькі Leopard 1A5 за три десятиліття ніяк не модернізували.

Обмін танків може відбутися за принципом тристоронньої угоди, завдяки якій Україна одержала грецькі БМП-1, а Греції передали німецькі Marder-1.