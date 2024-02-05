Грецькі судна майже повністю перестали транспортувати російську нафту – Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Кількість танкерів, що належать Греції і перевозять російську нафту, у січні скоротилася до восьми. Це менше, ніж понад 40 у травні і близько 20 протягом більшої частини другої половини минулого року.

Це сталося після того, як Казначейство США налякало західних власників танкерів, попросивши їх пояснити, що вони зробили, щоб дотриматися цінового ліміту G7 на російську нафту в розмірі 60 доларів за барель. Представники двох афінських компаній незабаром після цього заявили, що діяли обережно, оцінюючи ситуацію.

Судна, що належать Греції, повністю зникли з торгівлі російською нафтою, яку завантажують на тихоокеанських терміналах країни і доставляють покупцям до Китаю та Індії.

Втрата грецького флоту чинитиме ще більший тиск на російські танкери і "тіньовий флот" суден, який збільшився відтоді, як війська рф вторглися в Україну.

З втратою європейського ринку, на який припадало майже всі 1,6 мільйона барелів сирої нафти, що постачалася на день з російських портів у Балтиці, Чорному морі та Арктиці, рф була змушена покладатися майже винятково на покупців у Китаї й Індії та, меншою мірою, Туреччині. Це вимагає набагато тривалішої доставки та більшої кількості кораблів.

Доставка ускладнилася нападами хуситів у Ємені на судна в південній частині Червоного моря та Аденській затоці.

Уся російська нафта, що відправляється із західних портів до Індії та Китаю, пройшла через це випробування, і щонайменше один танкер був пошкоджений, попри запевнення хуситів у тому, що російські та китайські кораблі будуть у безпеці.