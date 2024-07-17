Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Грецькі ВМС подовжили попередження для стримування перевалки російської нафти біля своїх берегів

17 липня 2024, 17:11
Грецькі ВМС подовжили попередження для стримування перевалки російської нафти біля своїх берегів
Після вторгнення росії в Україну в 2022 році міжнародні санкції ускладнили торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами.

Грецькі ВМС продовжили дію попередження, яке фактично забороняє рух суден біля узбережжя південно-східної частини Пелопоннесу і далі, щоб перешкодити перекачуванню російської нафти з судна на судно біля берегів Греції.

Про це повідомляє Reuters.

Протягом останніх місяців Греція випускала і продовжувала такі попередження у зв'язку з військовими навчаннями біля берегів Лаконської затоки і навіть далі, біля острова Кітіра, закликала торговельні та інші судна уникати цього району.

Останнє попередження продовжено до 15 вересня 2024 року.

"Очевидно, що воно є ефективним для запобігання передачі вантажів, які не слід передавати", - пояснив одне з джерел, що є основною причиною його продовження.

Після вторгнення росії в Україну в 2022 році міжнародні санкції ускладнили торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами, що спонукало трейдерів шукати лазівки для їхнього експорту, включаючи офшорну перевалку з судна на судно.

Води навколо південного узбережжя Греції та Лаконської затоки останнім часом стали точками перевалки з танкерів, які перевозять російську нафту, на інші судна.

Раніше грецькі офіційні особи заявляли, що грецька влада не може доглядати судна під іноземним прапором у міжнародних водах, і такі військово-морські рекомендації допомагають стримувати перевалку з судна на судно у відкритому морі.

З того часу, як західні країни ввели ціновий ліміт на російську нафту в спробі обмежити життєво важливі засоби для війни в Україні, росія покладається на флот старіючих танкерів.

Греціясанкціївмснафта рф

Останні матеріали

Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Політика
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Переклад iPress – 17 липня 2024, 16:27
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Політика
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2024, 08:39
Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Політика
Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Переклад iPress – 16 липня 2024, 13:10
росія зловтішається зі стрілянини:
Політика
росія зловтішається зі стрілянини: "Трамп тримає в руках яйця Байдена" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:54
Синдром Мобуту. Як пробиваються
Технології
Синдром Мобуту. Як пробиваються "повітряні коридори" – Том Купер
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:21
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Політика
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Переклад iPress – 15 липня 2024, 16:18
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Політика
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Переклад iPress – 15 липня 2024, 10:40
І знов про синдром Мобуту. Як росіяни проникли у найзахищенішу ділянку українського неба – Том Купер
Політика
І знов про синдром Мобуту. Як росіяни проникли у найзахищенішу ділянку українського неба – Том Купер
Переклад iPress – 14 липня 2024, 18:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється