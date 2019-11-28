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Грецькому журналісту довелось тікати від свині в прямому ефірі

"Добрий ранок, у нас проблема. Йоргос, мене чути? Тут свиня, яка переслідувала нас увесь ранок … Вибачте, не можу стояти на місці - мене кусають!"
Грецькому журналісту Лазосу Мантикосу довелося тікати від свині в прямому ефірі телеканалу ANT 1. Він намагався розказати про наслідки урагану в селі Кінета, коли у кадрі з’явилась свиня і почала ганятись за репортером.
Грецькому журналісту довелось тікати від свині в прямому ефірі Фото: з вільних джерел

Про це пише The Guardian, повідомляє "Громадське".

"Добрий ранок, у нас проблема. Йоргос, мене чути? Тут свиня, яка переслідувала нас увесь ранок … Вибачте, не можу стояти на місці - мене кусають!", - сказав журналіст у прямому ефірі.

Ведучі у студії розсміялись, побажали Мантикосу розв'язати проблему та перейшли до іншої теми.

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28 11 2019 17:54
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