CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГрецькому журналісту Лазосу Мантикосу довелося тікати від свині в прямому ефірі телеканалу ANT 1. Він намагався розказати про наслідки урагану в селі Кінета, коли у кадрі з’явилась свиня і почала ганятись за репортером.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Грецькому журналісту довелось тікати від свині в прямому ефірі
"Добрий ранок, у нас проблема. Йоргос, мене чути? Тут свиня, яка переслідувала нас увесь ранок … Вибачте, не можу стояти на місці - мене кусають!"
Фото: з вільних джерел
Про це пише The Guardian, повідомляє "Громадське".
"Добрий ранок, у нас проблема. Йоргос, мене чути? Тут свиня, яка переслідувала нас увесь ранок … Вибачте, не можу стояти на місці - мене кусають!", - сказав журналіст у прямому ефірі.
Ведучі у студії розсміялись, побажали Мантикосу розв'язати проблему та перейшли до іншої теми.
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