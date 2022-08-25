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Громада Києва зберегла Оболонський острів

Центральна колегія Мінстерства юстиції задовольнила скаргу, яку подало комунальне підприємство "Плесо", щодо скасування реєстрації острова за приватною компанією
Громаді Києва повернули Оболонський острів, розташований поряд із парком "Наталка".
Громада Києва зберегла Оболонський острів Фото: Телеграм НАБУ
Про це Національне антикорупційне бюро України повідомляє у Telegram.
 
НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура, у співпраці з Київською міською державною адміністрацією, запобігли незаконному відчуженню у приватну власність Оболонського острова площею 147,7 тис. кв. м, що розташований поряд із парком "Наталка".
 
Центральна колегія Мінстерства юстиції задовольнила скаргу, яку подало комунальне підприємство "Плесо", щодо скасування реєстрації острова за приватною компанією.
 
"Детективи НАБУ встановили, що у 2019-2020 роках з власності територіальної громади Києва виведено гідротехнічну споруду "Дамба напірна-багатофункціональна". Право власності на дамбу незаконно оформили на приватну компанію. При цьому за Міським кадастром територія Оболонського острова обліковується за комунальним підприємством "Плесо" і належить громаді Києва", - зазначили в НАБУ.
 
До того ж, острів включений до переліку територій, де має бути створений ландшафтний парк "Дніпровські острови", на що виділялись відповідні кошти з бюджету міста.
 
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25 08 2022 12:43
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