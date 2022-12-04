Міністерство оборони Великої Британії у своєму останньому звіті розвідки вказало на нові ознаки того, що громадська підтримка військової кампанії на росії "значно впала"

Міністерство оборони Великої Британії у своєму останньому звіті розвідки вказало на нові ознаки того, що громадська підтримка військової кампанії на росії "значно впала", пише The Guardian.

Одне з російських ЗМІ, яке повідомляє про російські новини з Латвії, поінформувало, що отримало нещодавнє конфіденційне опитування, проведене федеральною службою охорони, яка відповідає за охорону кремля та забезпечує безпеку вищих урядовців.

Опитування, проведене на замовлення кремля, показало, що 55% респондентів підтримують мирні переговори з Україною , а 25% хочуть, щоб війна тривала. У цьому звіті не згадується похибка.

"Левада-центр", провідний соціологічний центр росії, виявив у подібному опитуванні, проведеному в листопаді, що 53% респондентів підтримують мирні переговори, 41% висловилися за продовження боротьби, а 6% не визначилися. Тоді опитали 1600 осіб, похибка була не більше 3,4%.

Британське Міністерство оборони зазначило, що незважаючи на спроби російської влади запровадити повсюдний контроль над інформаційним середовищем, конфлікт стає все більш відчутним для багатьох росіян після часткової мобілізації у вересні 2022 року.

"Оскільки росія навряд чи досягне серйозних успіхів на полі бою в найближчі кілька місяців, підтримувати навіть мовчазне схвалення війни серед населення, ймовірно, буде все важчим для кремля", - йдеться у повідомленні.

Останніми тижнями військова увага росії була зосереджена на ударах по українській інфраструктурі та здійсненні наступу на сході, поблизу міста Бахмут, з одночасними обстрілами міста Херсон, яке українські військові звільнили минулого місяця після восьмимісячної російської окупації.