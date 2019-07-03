В Запоріжжі побили і підстрелили громадського активіста

Поліцейські встановлюють осіб, що скоїли напад на громадського активіста

У Запоріжжі поліцейські встановлюють осіб, які напали на громадського активіста в середу ввечері

6 березня о 22:52 до Хортицького відділення поліції надійшло повідомлення зі служби "102" від чоловіка 1952 року народження про те, що на вулиці Героїв 93-ї бригади на нього напали та побили, повідомляє поліція Запорізької області

На місці подій поліцейські встановили, що у під’їзді будинку на постраждалого напали четверо невідомих у масках, завдали йому тілесних ушкоджень та здійснили постріл у ліве стегно.

"Чоловік чинив опір нападникам і завдав тілесних ушкоджень одному зі зловмисників, після чого вони зникли у невідомому напрямку", – інформує поліція.

Після проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу одного з нападників 1994 року народження.

Місцезнаходження ще трьох правопорушників встановлюється.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 15 та ст.115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).