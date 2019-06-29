Громадянин Росії тримав у трудовому рабстві 100 людей, – МВС
Злочинне угрупування діяло по всій Україні під виглядом благодійної організації. Людей з наркотичною та алкогольною залежністю незаконно утримували та змушували виконувати важку роботу, повідомляє прес-служба МВС.
У ході спецоперації поліція спільно з прикордонною службою, під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області припинили діяльність трьох таких центрів – у Маріуполі, Львівській та Івано-Франківській областях.
"Встановлений організатор групи - громадянин РФ", - зазначили в МВС.
Під час масштабних слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили 12 учасників організації на чолі з організатором, які підозрюються в незаконному позбавленні волі людей.
Нагадаємо, Національна поліція Іспанії звільнила п'ять дівчат з Росії і України, яких змушували займатися проституцією в одному з розважальних закладів Гранади.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"