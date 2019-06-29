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Громадянин Росії тримав у трудовому рабстві 100 людей, – МВС

У ході спецоперації поліція спільно з прикордонною службою, під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області припинили діяльність трьох таких центрів – у Маріуполі, Львівській та Івано-Франківській областях
Поліцейські Донеччини викрили мережу фальшивих "реабілітаційних центрів" та звільнили з трудового рабства близько 100 осіб.
Громадянин Росії тримав у трудовому рабстві 100 людей, – МВС Фото:Нацполіція

Злочинне угрупування діяло по всій Україні під виглядом благодійної організації. Людей з наркотичною та алкогольною залежністю незаконно утримували та змушували виконувати важку роботу, повідомляє прес-служба МВС.

У ході спецоперації поліція спільно з прикордонною службою, під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області припинили діяльність трьох таких центрів – у Маріуполі, Львівській та Івано-Франківській областях.

"Встановлений організатор групи - громадянин РФ", - зазначили в МВС.

Під час масштабних слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили 12 учасників організації на чолі з організатором, які підозрюються в незаконному позбавленні волі людей.

Нагадаємо, Національна поліція Іспанії звільнила п'ять дівчат з Росії і України, яких змушували займатися проституцією в одному з розважальних закладів Гранади.

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29 06 2019 15:59
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