Грошей не буде вже наступного року — олігарх Дерипаска про перспективи рф

Підсакційний російський олігарх Олег Дерипаска заявив, що внаслідок чинної економічної політики в росії вже в 2024 році "не буде грошей".

Мільярдер Олег Дерипаска заявив, що росія може виявити свою казну порожньою вже наступного року і потребує інвестицій від "дружніх" країн, щоб подолати вплив санкцій на економіку.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Дуже важливе верховенство права і передбачуваності. Якщо ми будемо щороку або квартал змінювати правила гри, ніхто не буде вірити: ні російські підприємці, ні іноземні. Необхідно припинити ці кабальні, з кам'яного віку, "посадки" всіх підряд невідомо за що. Зробила людина економічний проступок, компенсувала його - нехай іде далі працювати", - заявив Дерипаска.

"Вибирати не доводиться. Грошей не буде вже наступного року. Нам потрібні будуть іноземні інвестори. А вони будуть дивитися, як російські інвестори заробляють, які в них умови. Якщо ми не створимо їх, не забезпечимо привабливість нашого ринку, то ми так і будемо мріяти", - визнав олігарх.

Він додав, що посилення присутності рф на ринках так званих "дружних" країн не буде простим процесом.

"Зрозуміло, що потрібно виходити на нові ринки дружніх країн. Це дуже непросто. Інші правила гри. Якщо норми СОТ щодо російських підприємців не діятимуть, то потрібно переходити на двосторонні угоди. Будуть проблеми з розрахунками, санкційний тиск буде серйозним", - сказав Дерипаска.

Він також запропонував вдвічі скоротити кількість чиновників і співробітників правоохоронних органів.

"Ми розуміємо, що це серйозний тягар для економіки, у якої за рахунок санкцій "гирі висять". Занадто багато цього держапарату і держкапіталізму. Нам потрібно більше свободи", - зазначив Дерипаска.

Коментарі Дерипаски є одними з найбільш відвертих серед відомих бізнес-лідерів, оскільки уряд намагається закрутити гайки великим компаніям після того, як минулий рік закінчився з рекордним бюджетним дефіцитом, а на початок 2023 року бюджет все ще залишається глибоко в мінусі.

Влада вже планує отримати додаткові надходження до бюджету за рахунок запропонованих змін в оподаткуванні нафтових компаній і може вилучити більше грошей у інших товаровиробників за допомогою одноразового збору.

Хоча минулого року в росії спостерігався несподіваний бум капітальних витрат, перспективи стали більш похмурими, особливо з огляду на те, що масові військові витрати створюють тиск на державні фінанси. Але навіть з урахуванням санкцій та інших обмежень, що знижують доходи від експорту енергоносіїв, економіка може дещо зрости цього року, за оцінками Міжнародного валютного фонду.

Дерипаска, який перебуває під санкціями США з 2018 року, також потрапив під європейські санкції після нападу росії на Україну рік тому. Довгий час він був активним прихильником економічної політики, закликав до миру в перші тижні після вторгнення, але в останні місяці зайняв більш обережну позицію щодо війни.