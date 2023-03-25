Гроссі планує відвідати захоплену Запорізьку АЕС, – МАГАТЕ

На думку самого Гроссі, незважаючи на присутність інспекторів МАГАТЕ на майданчику вже сім місяців, ситуація на Запорізькій атомній електростанції все ще небезпечна.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі знову збирається відвідати Запорізьку АЕС, яку вже рік утримують російські терористи.



Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

"Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі відвідає українську Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) наступного тижня, щоб особисто оцінити серйозну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на об’єкті та підкреслити нагальну необхідність захистити його під час військового конфлікту, що триває в країні. Це буде другий випадок, коли Генеральний директор Гроссі перетинає лінію фронту, щоб дістатися до найбільшої в Європі атомної електростанції, і вперше, відколи він створив постійну присутність експертів МАГАТЕ на майданчику на півдні України", - сказано у повідомлені.

"Загрози ядерній безпеці та безпеці надто очевидні, як і необхідність діяти зараз, щоб запобігти аварії з потенційними радіологічними наслідками для здоров’я та навколишнього середовища людей в Україні та за її межами. Тому я продовжую працювати над пропозицією щодо захисту станції", – зазначив Гроссі у своїй заяві.