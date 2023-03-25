Матеріали:
Теми:

Гроссі планує відвідати захоплену Запорізьку АЕС, – МАГАТЕ

25 березня 2023, 20:50
Гроссі планує відвідати захоплену Запорізьку АЕС, – МАГАТЕ
Фото: УНН
На думку самого Гроссі, незважаючи на присутність інспекторів МАГАТЕ на майданчику вже сім місяців, ситуація на Запорізькій атомній електростанції все ще небезпечна.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі знову збирається відвідати Запорізьку АЕС, яку вже рік утримують російські терористи.

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

"Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі відвідає українську Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) наступного тижня, щоб особисто оцінити серйозну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на об’єкті та підкреслити нагальну необхідність захистити його під час військового конфлікту, що триває в країні. Це буде другий випадок, коли Генеральний директор Гроссі перетинає лінію фронту, щоб дістатися до найбільшої в Європі атомної електростанції, і вперше, відколи він створив постійну присутність експертів МАГАТЕ на майданчику на півдні України", - сказано у повідомлені.

"Загрози ядерній безпеці та безпеці надто очевидні, як і необхідність діяти зараз, щоб запобігти аварії з потенційними радіологічними наслідками для здоров’я та навколишнього середовища людей в Україні та за її межами. Тому я продовжую працювати над пропозицією щодо захисту станції", – зазначив Гроссі у своїй заяві.

війна в УкраїніАЕСЗапоріжська АЕСМАГАТЕвізитросіяни

Останні матеріали

Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Технології
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 березня 2023, 16:17
Політика
"Веееллликий" наступ гєрасімова захлинувся. Але українці поки що не готові до контрнаступу – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2023, 12:14
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Політика
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Переклад iPress – 24 березня 2023, 10:12
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Політика
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 березня 2023, 17:25
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Переклад iPress – 23 березня 2023, 13:05
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Політика
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 23 березня 2023, 09:47
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Політика
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Переклад iPress – 22 березня 2023, 16:48
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Політика
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 22 березня 2023, 12:26
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється