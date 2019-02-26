Гройсман назвав умову зниження ціни на газ для населення

Він підкреслив, що український газ коштуватиме дешевше, ніж імпортований

Ціна на газ для населення може бути знижена, коли Україна повністю забезпечить себе ресурсом власного видобутку та відмовиться від імпорту.

Про це під час міжнародного Українського енергетичного форуму сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє "Укрінформ".

"Нам потрібно перетворитися на країну, яка буде 100% забезпечувати себе всім спектром енергетичних ресурсів. Стратегічна мета - країна-експортер. Тоді ми зможемо за новими формулами формувати внутрішню ціну на природний газ. Це перестане бути політично спекулятивним напрямком, а люди отримають доступ до національних ресурсів", - наголосив Гройсман.

Він підкреслив, що український газ коштуватиме дешевше, ніж імпортований.

"Більшість учасників ринку не мали доступу до українських надр, вони були закриті. Фактично ми втратили можливість стати енергонезалежною державою, наша залежність від північного ворога тільки зростала", - додав Гройсман.

Він зазначив, що енергетичні питання сьогодні потребують уваги інвесторів та технологій.

"Я переконаний, що протягом 5 років ми зможемо забезпечити себе газом", - зазначив прем'єр-міністр.