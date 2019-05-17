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Гройсман: Уряд продовжить роботу в нинішньому складі, не дивлячись на розвал коаліції

"Коли буде створена нова коаліція, тоді вона зможе запропонувати нові варіанти"
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів продовжить роботу в нинішньому складі, не дивлячись на вихід фракції "Народного фронту" з коаліції.
Гройсман: Уряд продовжить роботу в нинішньому складі, не дивлячись на розвал коаліції Фото: kmu.gov.ua

"Що стосується переформатування роботи уряду. Коли буде створена нова коаліція, тоді вона зможе запропонувати нові варіанти. А сьогодні уряд України виконує свої обов'язки в повному обсязі", - заявив Володимир Гройсман у Верховній Раді під час години запитань до уряду, відповідаючи на питання депутата Борислава Берези про те, чи подадуть у відставку міністри від "Народного фронту".

Гройсман додав, що навіть якщо таке станеться, ці міністри продовжать роботу в якості виконуючих обов'язків.

Нагадаємо, що коаліція "Європейська Україна" припинила існування у зв'язку з виходом з неї фракції "Народного фронту".

Вона була створена в кінці 2014 року в складі БПП, "Народного фронту", "Радикальної партії", "Самопомочі" і "Батьківщини". Три останні фракції з неї пізніше вийшли, в складі більшості залишилося менше 226 депутатів.

Офіційно про розпад коаліції не оголошувалося до 17 травня 2019 року.

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17 05 2019 11:19
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