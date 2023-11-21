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ПОЛІТИКА

Група мусульманських країн домагатиметься припинення вогню в Газі – Reuters

21 листопада 2023, 13:20
Група мусульманських країн домагатиметься припинення вогню в Газі – Reuters
Фото: AFP
До групи увійшли міністри закордонних справ і представники Туреччини, Катару, Єгипту, Йорданії, Нігерії, Саудівської Аравії, Індонезії, Палестинської автономії, а також генеральний секретар ОІС.

Група, що складається з високопосадовців кількох мусульманських країн, відвідає п’ять країн, які є постійними членами Ради Безпеки ООН та інших, щоб закликати до негайного припинення вогню у секторі Гази.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в міністерстві закордонних справ Туреччини.

Повідомляється, що групу було сформовано на початку цього місяця на саміті Ліги арабських держав та Організації ісламського співробітництва (OIC) в Ер-Ріяді.

До неї увійшли міністри закордонних справ і представники Туреччини, Катару, Єгипту, Йорданії, Нігерії, Саудівської Аравії, Індонезії, Палестинської автономії, а також генеральний секретар ОІС.

Джерело повідомило, що група вже почала переговори з постійними членами Ради безпеки ООН — США, Китаєм, росією, Великою Британією та Францією — з візиту в Пекін у понеділок, 20 листопада, а пізніше відвідає й інші країни.

Співрозмовник видання заявив, що основною метою контактної групи є якомога швидше оголошення про припинення вогню і передача гуманітарної допомоги в Газу.

Джерело додало, що кінцевою метою групи є сприяння дводержавному рішенню в рамках міжнародно прийнятих параметрів, "щоб палестинці жили у своїй власній країні безпечно, стабільно та процвітаючи".

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан не відвідував Пекін у рамках ініціативи, а також пропустить поїздку групи до Москви у вівторок, 21 листопада, оскільки президент країни Реджеп Таїп Ердоган перебуває з візитом в Алжирі.

Фідан заявив, що приєднається вже до наступних поїздок.

Раніше він наголошував, що мусульманські країни вирішили використати "всі дипломатичні та гуманітарні засоби", доступні для припинення бойових дій у Газі, додавши, що ізраїльські атаки на анклав мають бути припинені ООН та на іншими платформами за допомогою зусиль країн-однодумців.

За словами співрозмовника Reuters, група зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і президентом Франції Еммануелем Макроном під час візитів до Великої Британії та Франції в середу, 22 листопада.

Він додав, що окремо із сектора Гази до Єгипту прибула група з 87 турків, турків-кіпріотів та їхніх родичів. Вони вилетять до Стамбула у вівторок, 21 листопада.

сектор ГазаХамас: ІзраїльООН

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