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ПОЛІТИКА

Група "Нафтогаз" досягла успіху в арешті російських активів у Фінляндії

28 жовтня 2024, 13:18
Група
Фото: З відкритих джерел
Відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за арбітражним рішенням.

Окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК "Нафтогаз України" та ще п’ятьох компаній Групи "Нафтогаз" і наклав арешт на окремі активи, що належать росії на території Фінляндії. Йдеться про нерухомість та інші активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба"Нафтогазу".

Це рішення – частина глобальної стратегії "Нафтогазу" зі стягнення компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи в АР Крим згідно з рішенням Гаазького арбітражу. 

Це також перший публічно відомий успішний арешт активів поза межами України на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до рф щодо експропріації майна в АР Крим в 2014 році. Він є проміжним кроком на шляху до фактичного стягнення активів на користь Групи "Нафтогаз". 

"Оскільки рф відмовляється добровільно сплачувати "Нафтогазу" кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для їх стягнення. Сьогодні ми стали ще на крок ближче до відновлення справедливості. Водночас ми вживаємо активні дії з виконання арбітражного рішення в інших цільових юрисдикціях, де є російські активи", – зазначив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов. 

Відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за арбітражним рішенням.

У Фінляндії Групу "Нафтогаз" pro bono представляють адвокати Мікко Леппа та Тату Яарінен з юридичної фірми HPP Attorneys за підтримки Covington & Burling, яка виступає провідним юридичним радником з координації міжнародних зусиль "Нафтогазу" щодо примусового виконання рішення.

НафтогазФінляндіяактиви рф

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