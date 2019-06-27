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Група підлітків у Лисичанську кидала каміння в пенсіонерів

Кількість постраждалих не називається
Поліція Луганській області завела адміністративну справу на батьків, чиї діти кидали каміння в пенсіонерів на одній з вулиць Лисичанська.
Група підлітків у Лисичанську кидала каміння в пенсіонерів Фото: ua-reporter.com

Відео правопорушення з'явилося в Facebook в середу, 26 липня. На ньому видно, як четверо підлітків навмисне кидають каміння в літню жінку, повідомляє LB.ua.

Учасників події встановлено, всі вони - місцеві жителі віком 12 та 13 років.

"Стосовно батьків неповнолітніх складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків виховання дітей), які спрямовані в Лисичанський міський суд для розгляду по суті. За це передбачено попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - сказано в повідомленні.

Крім того, з дітьми провели виховну бесіду.

Скільки пенсіонерів постраждали від дій дітей, не уточнюється.

Нагадаємо, що Оболонський суд міста Києва притягнув до адміністративної відповідальності батьків двох підлітків, що цькували та принижували свого одноклассника.

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27 06 2019 20:37
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