Група послів країн G7 продовжить підтримувати Україну в проведенні реформ

"Що робитиме G7 під головуванням Великої Британії? Як ми це робили з 2015 року, ми продовжимо працювати з українською владою, експертами і громадянським суспільством для підтримки України в проведенні реформ, що стимулюють економічний розвиток на благо всіх українців", - йдеться у повідомленнію

Група послів країн "Великої сімки" (G7) заявила, що і далі підтримуватиме Україну в проведенні реформ, що стимулюють економічний розвиток на благо всіх українців, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Що робитиме G7 під головуванням Великої Британії? Як ми це робили з 2015 року, ми продовжимо працювати з українською владою, експертами і громадянським суспільством для підтримки України в проведенні реформ, що стимулюють економічний розвиток на благо всіх українців. Це передбачає поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення рівних можливостей розвитку, усунення корупції та зміцнення верховенства права й прозорості", - йдеться в повідомленні групи послів країн G7 в Україні в Twitter у понеділок.

Повний список пріоритетів групи послів країн G7 з підтримки України пообіцяли оприлюднити пізніше цього місяця.

Як повідомлялося, Велика Британія в 2021 році очолила групу послів країн G7 з підтримки України.

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