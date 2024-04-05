"Група вагнера" відновила рекрутинг бойовиків для Малі
З лютого 2024 так звана ПВК "вагнера" відновила рекрутинг. Під керівництвом Антона Єлізарова найманців вербують в Африку.
Про це пише російськомовне бюро Радіо Свобода з посиланням на розслідування "Верстки".
Після річної перерви телеграм-канал з працевлаштування бойовиків за один місяць опублікував близько 20 повідомлень про старт набору. Група набирає найманців для участі в операціях в Малі на заході Африки.
Пов'язані з групою акаунти стверджували, що договір із "вагнерами" ще на рік продовжив полковник, який перебуває при владі в Малі.
російські журналісти з'ясували, що новобранців відправляють у штурмовики, частково – керувати безпілотниками.
Вербування проходить не лише серед громадян росії, а й серед громадян білорусі.
Охочих записатися до бойовиків вистачає – принаймні так вони сказали журналісту, що вдавав з себе зацікавленого в працевлаштуванні.