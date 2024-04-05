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"Група вагнера" відновила рекрутинг бойовиків для Малі

05 квітня 2024, 09:47
Після річної перерви телеграм-канал з працевлаштування бойовиків за один місяць опублікував близько 20 повідомлень про старт набору.

З лютого 2024 так звана ПВК "вагнера" відновила рекрутинг. Під керівництвом Антона Єлізарова найманців вербують в Африку.

Про це пише російськомовне бюро Радіо Свобода з посиланням на розслідування "Верстки".

Після річної перерви телеграм-канал з працевлаштування бойовиків за один місяць опублікував близько 20 повідомлень про старт набору. Група набирає найманців для участі в операціях в Малі на заході Африки.

Пов'язані з групою акаунти стверджували, що договір із "вагнерами" ще на рік продовжив полковник, який перебуває при владі в Малі.

російські журналісти з'ясували, що новобранців відправляють у штурмовики, частково – керувати безпілотниками. 

Вербування проходить не лише серед громадян росії, а й серед громадян білорусі.

Охочих записатися до бойовиків вистачає – принаймні так вони сказали журналісту, що вдавав з себе зацікавленого в працевлаштуванні. 

рекрутингбойовикивійна в Україніросія окупантивагнерівці

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