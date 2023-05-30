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ПОЛІТИКА

Грузії передано офіційний демарш ЄС через авіасполучення з росією

30 травня 2023, 11:06
Грузії передано офіційний демарш ЄС через авіасполучення з росією
Фото: gettyimages.com
Позиція була доведена послами ЄС у Тбілісі під час зустрічі з міністром економіки Грузії Леваном Давіташвілі.

Грузії передали офіційний демарш від імені 27 держав Європейського союзу через поновлення авіасполучення з рф.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Як заявив посол Євросоюзу в Тбілісі Павло Герчинський, рішення Грузії схвалити пряме авіасполучення з рф суперечить одностайному рішенню 27 країн ЄС про відмову від авіарейсів до та з країни-агресора, а також про закриття свого повітряного простору для російських літаків.

Також дипломат розповів журналістам про висловлення ЄС "занепокоєння" тим, що рішення Тбілісі "суперечить нашій рішучості ізолювати росію і чинити на неї тиск, щоб вона змінила свою тактику, коли йдеться про жорстоку, агресивну війну, яку росія продовжує вести в Україні".

Глава Мінекономіки держави своєю чергою заявив, що "контекст Грузії відрізняється від контексту країн-членів ЄС".

"Грузія перебуває в особливо складній ситуації: у нас прямий кордон із рф і 20% територій Грузії окуповані, тому контекст Грузії відрізняється від контексту країн-членів ЄС, і про це ми говорили відкрито. Думаю, що для більшості послів це зрозуміло та логічно", - сказав міністр.

Грузія 15 травня дозволила першій російській авіакомпанії здійснювати рейси до країни, при цьому авіасполучення між державами було закрито з 2019 року. Таке рішення Тбілісі викликало у Брюсселі сумніви щодо європейського курсу Грузії.

Спікер Євросоюзу Петер Стано тоді наголосив, що це суперечить угоді про асоціацію Грузія - ЄС, згідно з якою країна має підтримувати зовнішню політику Євросоюзу, оскільки країни ЄС та партнери запровадили санкції проти російського авіаційного сектора та не дозволяють польоти з рф та над нею.

Перед цим у Брюсселі закликали Грузію, що претендує на статус кандидата в ЄС, приєднатися до санкцій і "зберігати пильність щодо будь-яких можливих спроб обійти санкції, особливо в авіаційному секторі".

авіасполучення з рфЄСГрузія

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