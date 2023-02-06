Грузія хоче відновити авіасполучення з рф: ЄС пригрозив

Речник зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Петер Стано заклилав владу Грузії не відновлювати авіаперельоти з росією.

Коментар Петера Стано дав для Netgazeti.

"Нам відомо про останні дискусії щодо можливого відновлення прямого авіасполучення між росією та Грузією. У зв’язку з протиправною агресією рф проти України, ЄС наклав санкції на авіаційну галузь росії та заборонив польоти до та через рф", – заявив Стано.

Євросоюз закликає Грузію приєднуватися до санкцій, які застосовує ЄС та інші країни проти авіаційної галузі рф. Як зауважив речник зовнішньополітичного відомства ЄС, варто зберігати пильність щодо спроб обходити санкції, оскільки санкційний режим передбачає можливість їхнього застосування і до тих, хто бере участь або підтримує обхід санкцій проти росіі.

Петер Стано нагадав, що через санкції росії складніше підтримувати технічний стан наявних у неї літаків. Тому використовувати їх та приймати у своїх аеропортах стає небезпечно.