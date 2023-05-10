Грузія може переглянути умови в'їзду для росіян: президентка скликає Радбез
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у зв’язку з останніми рішеннями москви закликає скликати Раду нацбезпеки та переглянути умови в’їзду росіян на територію Грузії.
Про це повідомляє "Ехо Кавказу".
Після рішень рф про відновлення авіасполучення з Грузією і скасування віз для грузин Зурабішвілі провела брифінг, на якому наголосила, що Тбілісі не потрібні подарунки москви і все це виглядає як провокація, що загострить політичну напругу у Грузії.
Саломе Зурабішвілі заявила, що Грузія має зібрати Раду нацбезпеки та переглянути умови в’їзду росіян до країни. .
Нагадаємо, що росія скасувала заборону на авіарейси до Грузії, що діяла з 2019 року, і таким чином відкрила потенційну можливість для відновлення авіасполучення між країнами.