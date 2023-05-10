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Грузія може переглянути умови в'їзду для росіян: президентка скликає Радбез

10 травня 2023, 19:17
Грузія може переглянути умови в'їзду для росіян: президентка скликає Радбез
Саломе Зурабішвілі Фото: З мережі Інтернет
Президентка Грузії запропонувала розглянути запровадження 3-місячних віз для росії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у зв’язку з останніми рішеннями москви закликає скликати Раду нацбезпеки та переглянути умови в’їзду росіян на територію Грузії.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Після рішень рф про відновлення авіасполучення з Грузією і скасування віз для грузин Зурабішвілі провела брифінг, на якому наголосила, що Тбілісі не потрібні подарунки москви і все це виглядає як провокація, що загострить політичну напругу у Грузії.

Саломе Зурабішвілі заявила, що Грузія має зібрати Раду нацбезпеки та переглянути умови в’їзду росіян до країни.  .

Журналісти припускають, що президентка могла мати на увазі не запровадження візового режиму, а скорочення дозволеного терміну безвізового перебування громадян рф у Грузії з 1 року, як зараз, до 3 місяців.

Нагадаємо, що росія скасувала заборону на авіарейси до Грузії, що діяла з 2019 року, і таким чином відкрила потенційну можливість для відновлення авіасполучення між країнами.

ГрузіяВізи для росіянвійна в Україніросія окупанти

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