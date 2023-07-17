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Грузія викликала в.о. посла Польщі після візиту польських лікарів до Саакашвілі

17 липня 2023, 12:23
Грузія викликала в.о. посла Польщі після візиту польських лікарів до Саакашвілі
Фото: з вільних джерел
Сам посол Маріуш Машкевич не прибув, тому що перебуває у Польщі.

Офіційне Тбілісі викликало виконувача обов’язків посла Польщі для пояснень у зв’язку з "інцидентом" під час візиту польських лікарів до ув’язненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє Interpressnews.

В МЗС Грузії прибув в.о. посла Польщі Маріуш Петр Жак. 

Представника польської дипмісії викликали для офіційних пояснень щодо "інциденту" під час візиту польських лікарів до ув’язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі у клініці "Вівамед".

Нагадаємо, у пенітенціарній службі заявили, що польський лікар намагався потай винести зразки матеріалів, взятих у Саакашвілі.

Раніше ми писали, що група лікарів із місії Євросоюзу, яка вже пів року намагалася отримати доступ до ув'язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, нарешті змогла це зробити.

ГрузіяСаакашвілівійна в Україніросія окупанти

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