Грузія викликала в.о. посла Польщі після візиту польських лікарів до Саакашвілі

Сам посол Маріуш Машкевич не прибув, тому що перебуває у Польщі.

Офіційне Тбілісі викликало виконувача обов’язків посла Польщі для пояснень у зв’язку з "інцидентом" під час візиту польських лікарів до ув’язненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі.



Про це повідомляє Interpressnews.

В МЗС Грузії прибув в.о. посла Польщі Маріуш Петр Жак.



Представника польської дипмісії викликали для офіційних пояснень щодо "інциденту" під час візиту польських лікарів до ув’язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі у клініці "Вівамед".

Нагадаємо, у пенітенціарній службі заявили, що польський лікар намагався потай винести зразки матеріалів, взятих у Саакашвілі.

Раніше ми писали, що група лікарів із місії Євросоюзу, яка вже пів року намагалася отримати доступ до ув'язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, нарешті змогла це зробити.