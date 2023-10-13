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Грузія зможе повернути окуповані території завдяки опору України – Зеленський

13 жовтня 2023, 16:21
Грузія зможе повернути окуповані території завдяки опору України – Зеленський
Володимир Зеленський
Він наголосив також, що від стабільності у Чорноморському регіоні і загалом на сході Європи залежить стабільність і безпека всього європейського континенту.

Український президент Володимир Зеленський висловив думку, що успішний опір України російській агресії відкриває перспективи для того, щоб у майбутньому свої окуповані території змогла повернути Грузія.

 Про це він сказав у дистанційному виступі на саміті держав-учасниць Об’єднаних експедиційних сил, що проходить у Швеції, повідомляє "Європейська правда",

Зеленський говорив про важливість форматів регіональної співпраці між дружніми країнами та деталізував, як Україна розвиває співпрацю зі своїми сусідами у Чорноморському регіоні – Румунією, Молдовою, Болгарією, Туреччиною.

"Нові безпекові перспективи з’являться і завдяки змінам у сусідньому з Чорноморським регіоні Південного Кавказу. Це додасть потенціалу нашій спільній безпеці тут, у нашій частині Європи. Особливо коли завдяки нашому захисту від агресії росії відкриються нові перспективи для Грузії відновити свою територіальну цілісність", – сказав Зеленський.

Зеленський назвав сьогоднішню ситуацію "історичним роздоріжжям".

"Варіантів лише два: або терористичній росії вдасться зламати свободу, і тоді всім нашим континентом пошириться зона геополітичної нестабільності, яка існує на сході Європи, або завдяки багатьом рівням та форматам співпраці, зокрема регіональним, завдяки нашому спільному захисту свободи, росія програє в цьому протистоянні. І коли вона програє, як наслідок, буде реалізовано історичний шанс на геополітичну стабільність по всій лінії від Скандинавії через Мінськ і Київ до Південного Кавказу", – зазначив президент. 

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