Грузинська делегація заявила, що припиняє роботу у ПАРЄ

Делегація Грузії виходить із Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Демарш відбувся після голосування у ПАРЄ за резолюцію про санкції проти Грузії.

"Ми щойно пішли з ПАРЄ", - заявила Цулукіані.

За її словами, йдеться про припинення співпраці між парламентом Грузії і ПАРЄ, але країна не виходить із Ради Європи.

"Держава Грузія буде співпрацювати з Радою Європи. Але делегація грузинського парламенту припинила участь у роботі ПАРЄ", – уточнила Цулукіані.

Спершу абсолютна більшість членів профільного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи схвалила документ щодо санкцій проти Грузії у компромісному варіанті.

29 січня Парламентська Асамблея Ради Європи затвердила резолюцію щодо введення санкцій проти Грузії Також ПАРЄ вимагає від грузинської влади запустити процес дострокових парламентських виборів під контролем Парламентської Асамблеї.