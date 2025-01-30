Грузинська делегація заявила, що припиняє роботу у ПАРЄ
30 січня 2025, 09:53
Фото: Zaxid.net
Йдеться лише про припинення співпраці між парламентом і ПАРЄ.
Делегація Грузії виходить із Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Про це повідомила очільниця грузинської делегації Тея Цулукіані, передає "Європейська правда".
Демарш відбувся після голосування у ПАРЄ за резолюцію про санкції проти Грузії.
"Ми щойно пішли з ПАРЄ", - заявила Цулукіані.
За її словами, йдеться про припинення співпраці між парламентом Грузії і ПАРЄ, але країна не виходить із Ради Європи.
"Держава Грузія буде співпрацювати з Радою Європи. Але делегація грузинського парламенту припинила участь у роботі ПАРЄ", – уточнила Цулукіані.
Спершу абсолютна більшість членів профільного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи схвалила документ щодо санкцій проти Грузії у компромісному варіанті.
29 січня Парламентська Асамблея Ради Європи затвердила резолюцію щодо введення санкцій проти Грузії Також ПАРЄ вимагає від грузинської влади запустити процес дострокових парламентських виборів під контролем Парламентської Асамблеї.