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Грузинська делегація заявила, що припиняє роботу у ПАРЄ

30 січня 2025, 09:53
Грузинська делегація заявила, що припиняє роботу у ПАРЄ
Фото: Zaxid.net
Йдеться лише про припинення співпраці між парламентом і ПАРЄ.
Делегація Грузії виходить із Парламентської Асамблеї Ради Європи.
 
Про це повідомила очільниця грузинської делегації Тея Цулукіані, передає "Європейська правда".
 
Демарш відбувся після голосування у ПАРЄ за резолюцію про санкції проти Грузії.
 
"Ми щойно пішли з ПАРЄ", - заявила Цулукіані.
 
За її словами, йдеться про припинення співпраці між парламентом Грузії і ПАРЄ, але країна не виходить із Ради Європи.
 
"Держава Грузія буде співпрацювати з Радою Європи. Але делегація грузинського парламенту припинила участь у роботі ПАРЄ", – уточнила Цулукіані.
 
Спершу абсолютна більшість членів профільного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи схвалила документ щодо санкцій проти Грузії у компромісному варіанті.
 
29 січня Парламентська Асамблея Ради Європи затвердила резолюцію щодо введення санкцій проти Грузії Також ПАРЄ вимагає від грузинської влади запустити процес дострокових парламентських виборів під контролем Парламентської Асамблеї.

 

ПАРЄГрузіявійна в Україніросія окупанти

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