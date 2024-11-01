Раніше ухвалення закону про іноагентів наробив значного галасу, викликавши хвилю обурення серед західних партнерів

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" не буде відкликати скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу".

Про це заявив виконавчий секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе, повідомляє "Перший канал".

Раніше ухвалення закону про іноагентів наробив значного галасу, викликавши хвилю обурення серед західних партнерів. Так, на запитання про можливість відкликання закону, Мдінарадзе відповів: "Ні. Ви не зрадієте, але ми не будемо його відкликати".

За словами виконавчого секретаря правлячої партії, якби в Грузії не було цього закону, "на проспекті Руставелі зараз би стояли десятки тисяч людей».

"І цей закон, і заборона пропаганди були легітимізовані більшістю грузинського народу", – додав представник партії влади Грузії.

Нагадаємо, у Грузії Центральна виборча комісія (ЦВК) перерахувала голоси на 12 відсотках виборчих дільниць. Результат підтвердив перемогу "Грузинської мрії" у парламентських виборах. Як відомо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%.