Грузинські протести: народ вимагає нового курсу та євроінтеграції

Люди натхненні всупереч усьому.

У суботу 21 грудня в Грузії люди знову вийшли на протести після паузи. Грузини вимагають нових виборів і повернення держави на шлях до євроинтеграции.

Про це повідомляють Sova News і Telegram NEWSGEORGIA.

Зокрема, сьогодні вже 24-й день протестів. Як уточнюють ЗМІ, у грузинській столиці Тбілісі було заплановано понад 20 акцій з вимогою перевиборів і повернення держави на європейський шлях.

Кожну нову колону протестувальників на вулиці Руставелі зустрічають оваціями. Люди натхненні всупереч усьому. Колони грузинів прямують до будівлі парламенту.

Також повідомляється, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі в неділю ввечері приєднається до мітингу.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2024 року в Грузії відбулися парламентські вибори, які виявилися дуже суперечливими. Перемогу на них здобула проросійська партія "Грузинська мрія", хоча за прогнозами та соцопитуваннями перевага мала бути в опозиційних партій. Ба більше, правляча партія призупинила переговори про євроінтеграцію. Після цього люди почали виходити на мітинги з вимогою перевиборів і повернути курс країни в ЄС.