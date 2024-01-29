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Грузинський прем'єр підтвердив, що подає у відставку

29 січня 2024, 17:10
Грузинський прем'єр підтвердив, що подає у відставку
Іраклій Гарібашвілі. Фото: novayagazeta-ug.ru
На пост нового глави уряду представлять кандидатуру очільника "Грузинської мрії".

Прем"єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі підтвердив, що подає у відставку.

Про це передає "Ехо Кавказу".

Він сказав, що 29 січня залишає посаду прем'єр-міністра.

На пост нового глави уряду представлять кандидатуру очільника правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе. Натомість Гарібашвілі стане головою партії.

"Не приховую від вас, що у політраді обговорювалася можливість, щоб я залишався на посаді до літа, до початку виборчої кампанії, але я вирішив ухвалити це рішення зараз. Важливо, щоб наступний прем'єр-міністр вчасно представив свою команду та сформував новий уряд. Бажаю успіхів новому прем'єр-міністру", – сказав Гарібашвілі.

Він додав, що у його партії діє "внутрішня демократія", "найбільш очевидним проявом якої є ротаційний принцип".

Грузіявійна в Українівідставка премʼєрміністра

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