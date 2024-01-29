Грузинський прем'єр підтвердив, що подає у відставку
Прем"єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі підтвердив, що подає у відставку.
Про це передає "Ехо Кавказу".
Він сказав, що 29 січня залишає посаду прем'єр-міністра.
На пост нового глави уряду представлять кандидатуру очільника правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе. Натомість Гарібашвілі стане головою партії.
"Не приховую від вас, що у політраді обговорювалася можливість, щоб я залишався на посаді до літа, до початку виборчої кампанії, але я вирішив ухвалити це рішення зараз. Важливо, щоб наступний прем'єр-міністр вчасно представив свою команду та сформував новий уряд. Бажаю успіхів новому прем'єр-міністру", – сказав Гарібашвілі.
Він додав, що у його партії діє "внутрішня демократія", "найбільш очевидним проявом якої є ротаційний принцип".