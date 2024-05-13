Грузинський прем'єр пообіцяв, що закон про "іноагентів" схвалять цього тижня – Reuters

Юридичний комітет парламенту схвалив документ без внесення правок.

Поліція Грузії цілий ранок відтісняла демонстрантів, які всю ніч мітингували біля парламенту в Тбілісі напередодні парламентських дебатів щодо законопроєкту про "іноземних агентів", який спровокував політичну кризу.

Противники законопроєкту зібралися на одну з найбільших акцій протесту з часів незалежності від Радянського Союзу в 1991 році. Опозиція закликала противників законопроєкту не пустити депутатів у приміщення законодавчого органу.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе пообіцяв вчора, що закон схвалять цього тижня у третьому читанні, пригрозивши протесувальникам судовим переслідуванням, якщо вони "вдадуться до насильства".