Грузинський прем'єр пообіцяв, що закон про "іноагентів" схвалять цього тижня – Reuters

Юридичний комітет парламенту схвалив документ без внесення правок.
Поліція Грузії цілий ранок відтісняла демонстрантів, які всю ніч мітингували біля парламенту в Тбілісі напередодні парламентських дебатів щодо законопроєкту про "іноземних агентів", який спровокував політичну кризу.
Противники законопроєкту зібралися на одну з найбільших акцій протесту з часів незалежності від Радянського Союзу в 1991 році. Опозиція закликала противників законопроєкту не пустити депутатів у приміщення законодавчого органу.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе пообіцяв вчора, що закон схвалять цього тижня у третьому читанні, пригрозивши протесувальникам судовим переслідуванням, якщо вони "вдадуться до насильства".
Місцеві медіа повідомляють, що поліція почала відтісняти протестувальників від службових входів у будівлю парламенту, що призвело до сутичок. Кажуть про затримання 20 мітингувальників.
Також видання написало, що парламентський комітет з юридичних питань схвалив законопроєкт у третьому читанні. Процедура зайняла всього хвилину. Водночас регламент передбачає, що під час третього читання у документ вносять редакційні правки, цієї вимоги депутати не дотрималися.