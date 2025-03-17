Грузинський суд виніс черговий вирок Саакашвілі

Це вже четвертий вирок експрезиденту.

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі засудили ще до 4,5 років ув'язнення за незаконний перетин кордону.

Це сталось восени 2021 року, коли він таємно повернувся до Грузії після восьми років відсутності, пише портал Mtavari.

Після того, як суддя Михайло Джінджолія оголосив вирок, це викликало ажіотаж у залі засідань, а судові пристави були змушені видалити з залу прихильників Саакашвілі.

Нагадаємо, що сам Саакашвілі у засіданні участі не брав.

Вирок став уже четвертим за рахунком для Саакашвілі.

Лише кілька днів тому експрезидента Грузії Саакашвілі засудили до ще дев'ятьох років в'язниці.

Це був третій вирок, що додало три роки до шестирічного строку, який колишній президент відбуває з 2021 року у двох інших справах: про побиття депутата Валері Гелашвілі і про помилування вбивць співробітника "Об'єднаного банку Грузії" Сандро Гіргвліані.