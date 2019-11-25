Григоришин втратив контроль над "Сумським НВО" і частку в "Харківобленерго"

Група "Енергетичний стандарт", яка належить бізнесмену Костянтину Григоришину, втратила контроль над "Сумським НВО" і частку в "Харківобленерго".

У 2016 році Лондонський арбітраж зобов'язав Григоришина виплатити росіянинові Володимиру Лук'яненку (син Володимира Лук'яненка, "червоного директора" Сумського НВО) і його бізнес-партнеру Вадиму Новинському понад 320 млн гривень. Об'єктом розглядів була суперечка про опціон на пакет акцій у НВО, який Григоришин мав викупити в Лук'яненка. Григоришин порушив угоду і був зобов'язаний виплатити компенсацію, передає LB.ua.

Улітку 2019 року Григоришин і Лук'яненко підписали мирову угоду, в рамках якої домовилися про врегулювання ситуації. Свій борг "Енергетичний стандарт" вирішив погасити активами. Це 29% акцій "Харківобленерго", аналогічна частка в компанії "Харківенергозбут", через яку обленерго продає електрику в регіоні, а також контрольний пакет (понад 50% + один голос) акцій НВО ім. Фрунзе.

Дозвіл на придбання цих активів сторона Лук'яненка отримала від Антимонопольного комітету 7 листопада. Комітет дозволив кіпрській компанії Inter Growth Investments Limited і панамській Great Station Properties отримати спільний контроль над кіпрською Stremvol Holdings Limited - власником, 3,7% акцій "Сумського НВО"; компанія Great Station Properties отримала дозвіл на придбання понад 25% акцій "Харківобленерго", а також більш ніж 25% акцій "Харківенергозбуту".

Незабаром угоду було закрито.

Тепер Сумське НВО може увійти до складу російської машинобудівної групи ГМС, де Лук'яненко є одним з основних бенефіціарів.

Нагадаємо, що Високий суд Англії та Уельсу 20 грудня наказав заморозити активи групи "Енергетичний стандарт" бізнесмена Костянтина Григоришина.