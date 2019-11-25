Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Григоришин втратив контроль над "Сумським НВО" і частку в "Харківобленерго"

Бізнесмен погасив багатомільйонний борг своїми активами
Група "Енергетичний стандарт", яка належить бізнесмену Костянтину Григоришину, втратила контроль над "Сумським НВО" і частку в "Харківобленерго".
Григоришин втратив контроль над "Сумським НВО" і частку в "Харківобленерго" Фото: Макс Левин

У 2016 році Лондонський арбітраж зобов'язав Григоришина виплатити росіянинові Володимиру Лук'яненку (син Володимира Лук'яненка, "червоного директора" Сумського НВО) і його бізнес-партнеру Вадиму Новинському понад 320 млн гривень. Об'єктом розглядів була суперечка про опціон на пакет акцій у НВО, який Григоришин мав викупити в Лук'яненка. Григоришин порушив угоду і був зобов'язаний виплатити компенсацію, передає LB.ua.

Улітку 2019 року Григоришин і Лук'яненко підписали мирову угоду, в рамках якої домовилися про врегулювання ситуації. Свій борг "Енергетичний стандарт" вирішив погасити активами. Це 29% акцій "Харківобленерго", аналогічна частка в компанії "Харківенергозбут", через яку обленерго продає електрику в регіоні, а також контрольний пакет (понад 50% + один голос) акцій НВО ім. Фрунзе.

Дозвіл на придбання цих активів сторона Лук'яненка отримала від Антимонопольного комітету 7 листопада. Комітет дозволив кіпрській компанії Inter Growth Investments Limited і панамській Great Station Properties отримати спільний контроль над кіпрською Stremvol Holdings Limited - власником, 3,7% акцій "Сумського НВО"; компанія Great Station Properties отримала дозвіл на придбання понад 25% акцій "Харківобленерго", а також більш ніж 25% акцій "Харківенергозбуту".

Незабаром угоду було закрито.

Тепер Сумське НВО може увійти до складу російської машинобудівної групи ГМС, де Лук'яненко є одним з основних бенефіціарів.

Нагадаємо, що Високий суд Англії та Уельсу 20 грудня наказав заморозити активи групи "Енергетичний стандарт" бізнесмена Костянтина Григоришина.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 11 2019 12:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.