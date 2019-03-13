Гриневич: Угорщина платить українським вчителям за викладання угорською

У грудні 2018 року влада Угорщини вирішила розпочати інвестувати кошти у підвищення рівня володіння українською мовою для етнічних угорців, які мешкають на Закарпатті

Міністерка освіти і науки Лілія Гриневич заявила, що Угорщина платить українським вчителям на Закарпатті за викладання угорською мовою.

Поточну мовну ситуацію на Закарпатті міністерка освіти назвала такою, що "дискримінує дітей", повідомляє "Громадське".

"Очевидно, що угорці, наприклад, не хочуть змінювати нічого... Ми вже бачимо, до чого це призвело. Дуже часто є опір з боку вчителів, тому що не секрет, що Угорщина як країна доплачує українським вчителям за те, що вони викладають угорською мовою", — розповіла Гриневич.

У грудні 2018 року влада Угорщини вирішила розпочати інвестувати кошти у підвищення рівня володіння українською мовою для етнічних угорців, які мешкають на Закарпатті.

Конфлікт між Україною та Угорщиною розпочався після ухвалення Верховною Радою нового закону про освіту.

28 вересня 2017-го року в Україні набув чинності закон "Про освіту". Закон визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або кілька дисциплін на двох і більше мовах.

Нагадаємо, що низка країн, зокрема Угорщина, розкритикували закон через те, що він нібито обмежує права національних меншин.