Гриценко каже, що Порошенко намагався домовитися з ним про підтримку
"Були дві спроби вмовити мене поспілкуватися з Петром Олексійовичем. Я відповів: нехай прийде сюди, скажу йому все в очі", - зазначив Гриценко, повідомляє "Українська правда".
За його словами, він відмовився підтримувати Порошенка.
"Я відмовився, там немає про що говорити. Ми востаннє спілкувалися очі-в-очі в жовтні 2014 року. Я побачив, що це стіна, просто стіна. Далі стукати немає жодного сенсу. Це залізобетонна стіна, за якою владу використовують заради власного збагачення, а далі фальш. Коли в очі брешуть – я не витрачаю на це час. Спроба була безперспективна ще до того, як я вийшов на прес-конференцію після екзит-полів", - розказав Гриценко.
Він уточнив, що у штабі Порошенка зверталися до нього двічі - 31 березня і 1 квітня.
Нагадаємо, що очільник "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко заявив, що за жодних умов не підтримає у другому турі Петра Порошенка.
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