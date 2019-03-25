Гриценко обіцяє легалізувати вогнепальну зброю, якщо стане президентом

Також Гриценко виступив за демонополізацію і розвиток прозорого ринку цивільної зброї і збройової інфраструктури

Кандидат в президенти України, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що у разі обрання його президентом створить робочу групу, щоб якнайшвидше розробити законодавство для легалізації вогнепальної зброї в Україні.

"Зброя повинна бути фактором безпеки, спокою і миру, коли все продумано. Вся зброя має бути на державному обліку і бути легалізованою. Я беру зобов'язання на посаді президента створити робочу групу, щоб швидко підготувати і внести законопроект "Про зброю", - сказав Гриценко на прес-конференції у понеділок, після підписання меморандуму з головою Української асоціації власників зброї Георгієм Учайкіним щодо легалізації та законодавчого врегулювання питань використання вогнепальної зброї громадянами України, інформує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, меморандум також передбачає істотне вдосконалення законодавства, яке гарантує рівне право на збройний захист, зокрема, з використанням короткоствольної нарізної вогнепальної зброї.

Він запропонував створити розгалужену систему територіальної оборони, зокрема, шляхом створення Добровольчої (резервної) армії з озброєних громадян, які в стислі терміни можуть бути залучені до виконання завдань із захисту держави.

У свою чергу, Учайкін зазначив, що закон повинен чітко розмежовувати легальну і нелегальну зброю.

"Зрозуміло, що гранатомети, кулемети, вибухівку, гранати ніхто легалізувати не буде, але потрібно йти на зустріч і повертати людей в законодавче поле", - сказав він.

Гриценко також пообіцяв оприлюднити оприлюднити прізвища тих, хто окрім військових, спецназівців, офіцерів спецслужб, отримав зброю через нагороди, накази міністрів-силовиків.

"Цей меморандум - не просто передвиборчий документ, це важливе зобов'язання на посаді президента. Як офіцер, військовий, який тримає слово по життю, я зобов'язуюсь це виконати", - заявив політик.

Нагадаємо, що генпрокурор України Юрій Луценко вважає за необхідне суворо карати за використання нелегально придбаної зброї, але водночас висловлюється за легалізацію дозволеної.