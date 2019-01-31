Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Гриценко подав до суду на ЦВК

Причиною стала протизаконна вимога до політика працювати з Державним реєстром виборців винятково в будівлі ЦВК
Кандидат у президенти та голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко подав до суду на Центральну виборчу комісію.
Гриценко подав до суду на ЦВК Анатолій Гриценко. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Подав до суду на ЦВК. Через протизаконну вимогу до кандидата в президенти працювати з Державним реєстром виборців виключно в будівлі ЦВК", – заявляє Гриценко і публікує фото свого адміністративного позову.

За його словами, згідно закону, суд має розглянути цей позов у стислі терміни – впродовж двох днів.

"Сподіваюся, суд скасує цю абсурдну вимогу - небачену в Україні ще ніколи", – зазначає політик.

Раніше Гриценко зазначав, що закон надає йому як кандидату право перевірити Державний реєстр виборців, "щоб запобігти можливим фальшуванням з боку влади, яка цей реєстр веде".

Гриценко повідомив, що у ЦВК йому видали реєстр та код для доступу до нього, однак попередили, що працювати з реєстром він може лише у будівлі ЦВК.

За інформацією Гриценка, новий порядок ЦВК нинішнього складу затвердила 25 жовтня 2018 року. У цих змінах Гриценко підозрює СБУ та Петра Порошенка, який призначає голову Служби безпеки.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 01 2019 17:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.