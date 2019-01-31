Гриценко подав до суду на ЦВК

"Подав до суду на ЦВК. Через протизаконну вимогу до кандидата в президенти працювати з Державним реєстром виборців виключно в будівлі ЦВК", – заявляє Гриценко і публікує фото свого адміністративного позову.

За його словами, згідно закону, суд має розглянути цей позов у стислі терміни – впродовж двох днів.

"Сподіваюся, суд скасує цю абсурдну вимогу - небачену в Україні ще ніколи", – зазначає політик.

Раніше Гриценко зазначав, що закон надає йому як кандидату право перевірити Державний реєстр виборців, "щоб запобігти можливим фальшуванням з боку влади, яка цей реєстр веде".

Гриценко повідомив, що у ЦВК йому видали реєстр та код для доступу до нього, однак попередили, що працювати з реєстром він може лише у будівлі ЦВК.

За інформацією Гриценка, новий порядок ЦВК нинішнього складу затвердила 25 жовтня 2018 року. У цих змінах Гриценко підозрює СБУ та Петра Порошенка, який призначає голову Служби безпеки.