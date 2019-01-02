Гриценко погодився дебатувати з Садовим

Кандидат в президенти від партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявив, що дав згоду на проведення дебатів з лідером "Самопомочі", кандидатом у президенти Андрієм Садовим.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, 31 січня, перебуваючи на каналі "1+1", поспілкувався з Садовим.

"Я підтвердив готовність до публічних дебатів з ним, один-на-один чи командами, як йому зручно. З усіх питань державної політики. На його 24-му каналі чи на будь-якому іншому", - заявив Гриценко.

Політик додав, що Садовий пообіцяв подумати.

Раніше журналісти повідомляли, що міський голова Львова, кандидат у президенти Андрій Садовий зустрічався із лідером "Громадянської позиції", який балотується у президенти, Анатолієм Гриценком, вони ведуть переговори щодо ймовірного об'єднання своїх політичних сил.