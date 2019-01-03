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Гриценко пообіцяв відновити громадянство Саакашвілі

"Якщо Михеіл Саакашвілі захоче повернутися в Україну, я відновлю йому українське громадянство"
Лідер партії "Громадянська позиція" та кандидат у президенти Анатолій Гриценко пообіцяв у разі своєї перемоги на вибораз відновити українське громадянство екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, якщо той захоче повернутися в Україну.
Гриценко пообіцяв відновити громадянство Саакашвілі Анатолій Гриценко. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
"Якщо Михеіл Саакашвілі захоче повернутися в Україну, я відновлю йому українське громадянство. Я вважаю, що з ним вчинили абсолютно грубо, незаконно. Не повинна держава легко давати і легко ось так от забирати паспорт. Але повторюю, це буде бажання Михайла Саакашвілі", - сказав Гриценко.
 
Як повідомляє "Громадське", у минулому році Міхеіл Саакашвілі, який перебуває у Нідерландах після процедури реадмісії Україною, заявив, що хоче повернутись до Грузії та "очистити своє ім'я у суді".
 
Перебуваючи в Україні, Саакашвіл був фігурантом у трьох кримінальних провадженнях, які розслідують українські правоохоронці. Перша справа була пов’язана з організацією акцій протесту і так званими "грошима Курченка". Безпосередньо щодо цієї справи його й допитували в СБУ.
 
12 лютого 2018 року Міхеїла Саакашвілі затримали у Києві. Згодом прикордонники повідомили, що його повернули до країни попереднього перебування, тобто, до Польщі за процедурою реадмісії. Через два дні політик заявив, що отримав посвідчення особи в Нідерландах.
 
Нагадаємо, що 23 листопада, Верховний Суд поновив провадження у справі за позовом Міхеіла Саакашвілі до президента України Петра Порошенка.
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01 03 2019 22:20
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