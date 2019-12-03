Гриценко вимагає відставки голови СБУ, бо вбачає підступи в Маріуполі

"СБУ оголосила саме на день мого приїзду і на наступний за ним День добровольця (увага!) найвищий "червоний" рівень терористичної загрози. І ввела в дію відповідні обмеження"

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко заявляє, що змушений скасувати зустріч із виборцями в Маріуполі через дії Служби безпеки України.

Він вимагає відставки голови СБУ Василя Грицака.

"Змушений скасувати сплановану і вже анонсовану на 13-те березня зустріч з людьми в Маріуполі", – повідомив Гриценко у блозі на "Українській правді".

"Причина? СБУ оголосила саме на день мого приїзду і на наступний за ним День добровольця (увага!) найвищий "червоний" рівень терористичної загрози. І ввела в дію відповідні обмеження", – пояснив він.

Кандидат у президенти не вірить у реальність загрози.

"Закон, на який СБУ посилається у своєму повідомленні, дає абсолютно чітке визначення: "червоний", найвищий, реальний, рівень терористичної загрози вводиться (увага!) – "у разі вчинення терористичного акту". Не в очікуванні – у разі вчинення, так і тільки так вимагає закон! Хтось із вас чув чи знає про вчинений у Маріуполі теракт? Ні", – заявив він.

На думку Гриценка, якби теракт справді стався, СБУ мала б повідомити про нього заради людей і ввести "червоний" рівень загрози негайно, а не відкладати до середи.

"СБУ дає терористам цілих дві доби, щоб замести сліди? А може, справи ще гірші: СБУ сама планує вчинити/імітувати теракт у Маріуполі саме в середу-четвер? І забрехалася чи заплуталася у прес-релізі з датами і рівнями загроз?", – зазначив політик.

"При цій мародерській владі й постійних провокаціях СБУ ще з липня місяця – я вже нічому не здивуюся. Тому не вірю. Тому й вимагаю відставки голови СБУ!", – заявив Гриценко.

"А його начальника – гаранта, який сам щотижня безпідставно лякає всіх нас "широкомасштабним наступом" і навіть грався не так давно з "воєнним станом" – народ відставить 31 березня", – додав він.

Напередодні командування Об’єднаних сил "у зв’язку із проведенням 13-14 березня превентивних заходів із протидії терористичним та диверсійним загрозам" у Маріуполі закликало мешканців міста "не залишати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо".

"У разі необхідності пересування в інші райони міста, з метою уникнення непорозумінь, просимо обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання та інше)" – додало відомство.

СБУ послалася на п. 8 постанови Кабінету міністрів від 18.02.2016 щодо встановлення рівня терористичної загрози "червоний" у Донецькій та Луганській областях, а також АР Крим.

Нагадаємо, що Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову кандидата в президенти Анатолія Гриценка до чинного глави держави та кандидата в президенти Петра Порошенка щодо порушень під час ведення передвиборної агітації.