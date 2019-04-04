НОВИНИЛідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко більше не балотуватиметься у президенти України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гриценко: Я більше не буду балотуватися в президенти
Гриценко розпочинає підготовку до парламентських виборів
Фото: twitter.com/K_Loukerenko
"Більше я на президентські вибори не піду. Це точно", – сказав Гриценко, інформує "Українська правда".
За словами політика, він разом з усією своєю командою розпочинає підготовку до парламентських виборів.
Раніше, Анатолій Гриценко, який балотувався в президенти, заявив, що не буде голосувати за чинного президента Петра Порошенка у другому турі виборв-2019.
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