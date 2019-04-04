Гриценко: Я більше не буду балотуватися в президенти

Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко більше не балотуватиметься у президенти України.

"Більше я на президентські вибори не піду. Це точно", – сказав Гриценко, інформує "Українська правда".

За словами політика, він разом з усією своєю командою розпочинає підготовку до парламентських виборів.

Раніше, Анатолій Гриценко, який балотувався в президенти, заявив, що не буде голосувати за чинного президента Петра Порошенка у другому турі виборв-2019.