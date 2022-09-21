CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗараз Біг Мак в Україні коштує 101 грн. На момент розрахунку липневого індексу Біг Мак у США коштував $5,15. Згідно з цінами Біг Мака, офіційний курс має становити 19,6 грн/долПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гривня недооцінена на 46% - індекс Біг Мака
Колаж: 24tv.ua
Після часткового відновлення роботи мережі McDonald's з новими цінами, в Україні підрахували актуальний індекс Біг Мака.
Зараз Біг Мак в Україні коштує 101 грн. На момент розрахунку липневого індексу Біг Мак у США коштував $5,15. Згідно з цінами Біг Мака, офіційний курс має становити 19,6 грн/дол. При цьому офіційний курс НБУ наразі становить 36,6 грн/дол.
"Отже, гривня недооцінена на 46,4%. Десь між Туреччиною та Філіппінами", - зазначив нардеп.
У січні минулого року індекс становив 10,95 гривень, у липні – 11,5, а у лютому 2022 року зріс до 11,88 гривень.
Як повідомляв iPress, McDonald's розпочав поетапне відкриття ресторанів із запуску McDelivery. 20 вересня відкрились перші три ресторани в Києві. Зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні.
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21 09 2022 16:59 МЕДІА
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