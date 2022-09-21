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Гривня недооцінена на 46% - індекс Біг Мака

Зараз Біг Мак в Україні коштує 101 грн. На момент розрахунку липневого індексу Біг Мак у США коштував $5,15. Згідно з цінами Біг Мака, офіційний курс має становити 19,6 грн/дол
Гривня недооцінена на 46% - індекс Біг Мака Колаж: 24tv.ua

Після часткового відновлення роботи мережі McDonald's з новими цінами, в Україні підрахували актуальний індекс Біг Мака.

Про це заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк написав в Telegram.
 
Зараз Біг Мак в Україні коштує 101 грн. На момент розрахунку липневого індексу Біг Мак у США коштував $5,15. Згідно з цінами Біг Мака, офіційний курс має становити 19,6 грн/дол. При цьому офіційний курс НБУ наразі становить 36,6 грн/дол.
 
"Отже, гривня недооцінена на 46,4%. Десь між Туреччиною та Філіппінами", - зазначив нардеп.
 
У січні минулого року індекс становив 10,95 гривень, у липні – 11,5, а у лютому 2022 року зріс до 11,88 гривень.
 
Як повідомляв iPress, McDonald's розпочав поетапне відкриття ресторанів із запуску McDelivery. 20 вересня відкрились перші три ресторани в Києві. Зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні.
 
 
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21 09 2022 16:59
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