Гуайдо закликав військових Венесуели до збройного повстання

Лідер опозиції Венесуели, тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо закликав військовослужбовців і народ країни до повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив, що венесуельська армія стала на його бік.

Так, на відео Гуайдо в оточенні людей у ​​військовій формі виголосив промову про "фінальну стадію" повалення "узурпатора" Мадуро. Поряд із ним також є Леопольдо Лопез, раніше заарештований діяч венесуельської опозиції. Згідно з інформацією, ролик знімався на авіабазі Ла Карлота в столиці Венесуели Каракасі.

"Національні збройні сили прийняли правильне рішення і розраховують на підтримку венесуельського народу", - повідомив у відеозверненні оприлюдненому у Twitter.

Він також додав, що закликає народ Каракаса підходити до авіабази і взяти участь в спільному повстанні з "основними військовими підрозділами". Повалення Мадуро Гуайдо назвав "Операція Свобода".

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) April 30, 2019

У травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори президента, де чинний президент Мадуро здобув перемогу, проте парламент визнав переобрання Мадуро на посаду глави держави неконституційним.

23 січня у Каракасі відбувся багатотисячний мітинг проти президента Ніколаса Мадуро. Під час нього голова парламенту Венесуели, лідер місцевої опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що визнає Гуайдо новим тимчасовим президентом.

Також про підтримку Гуайдо, окрім США, заявили Франція, Велика Британія, Іспанія, Данія, Австрія, Швеція, Аргентина, Бразилія, Гватемала, Гондурас, Грузія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чилі, Еквадор та Ізраїль. Натомість Мадуро підтримують Куба, Болівія, Туреччина, Росія та Мексика. Україна також оголосила свою позицію щодо політичної кризи у Венесуелі.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Водночас 28 березня визнаний на Заході очільник Венесуели Гуайдо заявив про початок масових акцій протесту для повалення режиму Мадуро.