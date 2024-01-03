Губернатор Бєлгородщини скаржиться на "напружену ситуацію" у регіоні

Мешканцям розповідають про "успішну роботу ППО".

Губернатор Бєлгородської області росії В’ячеслав Гладков скаржиться, що ситуація у Бєлгороді "залишається напруженою".

Про це він написав у Telegram.

"Ситуація у Бєлгороді продовжує залишатися напруженою. Зранку було два обстріли. ППО спрацювали. Як тільки розвидниться, будемо проводити подомовий обхід, дивитися пошкодження, дахи, покрівлі, вікна, фасади і приступати до відновлювальних робіт", - зазначив російський чиновник.

"Вчора у нас був тяжкий день. Одна людина загинула. 11 осіб дістали поранення. Після обстрілу 30 грудня 70 осіб перебувають у лікувальних закладах ", - додав він.

російський чиновник також відповів на прохання жителів запустити SMS-повідомлення під час обстрілів. Він пояснив, що надіслати всім користувачам одночасно такі повідомлення неможливо через технічні можливості. Як приклад він навів Шебекіно, мешканцям якого СМС приходили через годину після закінчення обстрілу. Сьогодні ж, за його словами, буде "подомовий обхід".

Влада області запевняє мешканців в "успішній роботі ППО", а тим часом у соцмережах з'являється відео, де ракета від російськоого "Панциря 1" попала в дитячу кімнату.